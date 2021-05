Covid-19. Tailândia anuncia quase 5.000 novos casos mais de metade em prisões

O Departamento de Correções tailandês admitiu numa declaração no dia anterior que mais de 2.800 prisioneiros tinham contraído covid-19 em duas prisões da capital.As autoridades ordenaram a criação de um hospital de campanha temporário e de um centro de quarentena para tratar os prisioneiros, que serão inoculados com a vacina contra a covid-19, disse o diretor do Departamento de Correções, Aryut Sinthoppan.O surto nas prisões foi criticado pela organização não-governamental Human Rights Watch (HRW), que recordou ao governo tailandês a sua obrigação de "proteger a saúde" de todos os detidos e apelou à libertação dos prisioneiros com delitos menores.", disse o diretor da HRW na Ásia, Brad Adams.

O país implementou várias medidas, tais como o encerramento de bares e estabelecimentos de vida noturna, para tentar controlar este ressurgimento, ligado à propagação da chamada estirpe britânica do vírus.