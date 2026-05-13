CPLP envia Missão de Observação Eleitoral para Cabo Verde

Esta missão, chefiada pelo ex-presidente da Câmara de Cascais Carlos Carreiras, é constituída por 21 observadores, designados pelos Estados-membros, pela Assembleia Parlamentar da CPLP e pelos funcionários do secretariado executivo da CPLP, devendo estar em Cabo Verde entre quinta-feira e 21 de maio, respondendo assim a um convite do arquipélago.

Neste período, os elementos da missão deverão manter encontros com autoridades governamentais, embaixadores dos Estados-membros da CPLP acreditados em Cabo Verde, com partidos candidatos ao ato eleitoral, com autoridades de administração e gestão eleitoral e com outras missões de observação eleitoral presentes em Cabo Verde.

Os observadores da CPLP irão testemunhar a fase final da campanha eleitoral, o dia da votação, a contagem dos votos e o apuramento parcial dos resultados.

No final da observação, a MOE-CPLP apresentará uma declaração preliminar com os resultados da observação realizada.

Para as eleições de domingo, estão registados 419.755 eleitores (dados com referência a 28 de abril e que ainda podem ter pequenos ajustes), mais 26.802 que em 2021, ou seja, um crescimento de cerca de 7%.

O primeiro-ministro e presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, no cargo desde 2016, candidata-se a um terceiro mandato consecutivo, enquanto o PAICV, principal força da oposição, apresenta o seu presidente e autarca da capital, Francisco Carvalho, para tentar voltar ao poder.

A UCID ambiciona ter um papel relevante num eventual cenário sem maioria absoluta.