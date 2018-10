CR7 tem 20 dias para se defender de acusação de violação

Esta carta de aviso serve para que o jogador anule um acordo que tinha com Káthryn Mayorga para que o seu nome nunca fosse divulgado em público.



A mulher alega que terá sido coagida a assinar um acordo de confidencialidade a troco de cerca de 325 mil euros que agora os seus advogados consideram não ter valor legal.



A pressão aumentou sobre Cristiano Ronaldo depois da última noite.



Em conferência de imprensa, em Las Vegas, os advogados de Káthryn Mayorga revelaram alguns detalhes da acusação.



Os advogados terão contactado a Futebol Leaks, a plataforma de internet que revelou o caso em primeira mão, em abril do ano passado. Foi através desta plataforma que conseguiram documentação para sustentar agora a acusação.



Os advogados dizem ainda que a Futebol Leaks forneceu mensagens entre Cristiano Ronaldo e os advogados que o defendem.



Léslie Stoval, um dos advogados de Káthryn Mayorga explicou o que esta mulher pretende com este processo.



Ainda nesta conferência, em Las Vegas, os advogados dizem que esta mulher foi agora encorajada pelo Movimento “MeToo que denuncia os abusos sexuais cometidos por homens em situação de poder.



Até agora, Cristiano Ronaldo tem negado as acusações através das redes sociais.



A polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, reabriu entretanto a investigação sobre acusações de violação relativamente a factos que aconteceram em 2009.