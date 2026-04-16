"Crimes de guerra devem ser interrompidos". Vaga de ataques russos na Ucrânia faz vários mortos

Zelensky contra levantamento de sanções

“Não pode haver normalização da Rússia”, acrescentou. “A pressão sobre a Rússia tem de funcionar. E é importante cumprir todas as promessas de assistência à Ucrânia a tempo”.





Informações avançadas pelas autoridades ucranianas, que confirmaram pelo menos 16 vítimas mortais.O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, indicou ainda que as equipas de resgate retiraram uma mãe e uma criança dos escombros de um prédio residencial de 16 andares que desabou no distrito central de Podilsky.O chefe da Administração Militar de Kiev, Tymur Tkachenko, alertou os civis para que se mantivessem abrigados até que seja suspenso o alerta de ataque.Esta nova onda de ataques acontece após um breve cessar-fogo durante as celebrações da Páscoa Ortodoxa, apesar de ambos os lados se acusarem mutuamente de centenas de violações., afirmou o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros.Andrii Sybiha apelou que os países aliados tomassem “medidas imediatas”, acrescentando que "é imoral, contraproducente e perigoso" adiar as sanções contra a Rússia ou os pacotes de ajuda para a Ucrânia".escreveu o chefe da diplomacia ucraniana na rede social X.O ministro ucraniano pediu também para que mais países se juntem ao Tribunal Especial constituído pela Ucrânia — com o apoio da União Europeia — para julgar o presidente russo, Vladimir Putin, e outros líderes russos "não por abusos cometidos durante a guerra", mas pela própria decisão de iniciar e manter o conflito.Após estes novos ataques russos, o presidente ucraniano afirmou estar contra o levantamento de sanções internacionais à Federação Russa., escreveu Volodymyr Zelensky nas redes sociais.O líder ucraniano lamentou os “ataques e danos em edifícios residenciais” e as vítimas mortais.Estes ataques russos contra a Ucrânia ocorreram por rondas, num horário menos habitual, durante a manhã e a tarde, e tendo continuado ao longo da madrugada de quinta-feira, com o lançamento de drones e mísseis dirigidos contra alguns dos principais centros urbanos. Vários drones russos continuavam a dirigir-se para diferentes territórios da Ucrânia nas primeiras horas da manhã, segundo informou a Força Aérea ucraniana na plataforma de mensagens Telegram.A guerra na Ucrânia começou com a invasão russa em fevereiro de 2022. Tem havido várias tentativas de negociações de paz, com os Estados Unidos a assumir o papel de mediação. Mas o processo está parado desde que o presidente norte-americano se concentrou mais no conflito no Médio Oriente.A Ucrânia tem proposto um cessar-fogo completo e duradouro, para começar a negociar, mas a Rússia insiste em a cedências territoriais ucranianas e na necessidade de chegar primeiro a um acordo de paz.