Crise da covid-19 causou queda abrupta dos diagnósticos de cancro





The Lancet Oncology, analisou dados de 2,6 milhões de doentes dos registos oncológicos da Austrália, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Nova Zelândia, Noruega e Reino Unido. O estudo, realizado pela Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro da Organização Mundial da Saúde (OMS) e por um consórcio internacional de agências de combate ao cancro e organizações de saúde pública, agora publicado na revista





Os autores estudaram as tendências de sete tipos comuns de cancro: cólon, reto, pulmão, próstata, mama, ovário e melanoma cutâneo desde o início de 2015 até ao final de 2020. A investigação comparou o número de casos diagnosticados durante os primeiros nove meses da crise com o número que seria expectável com base nas tendências pré-pandemia.





Em relação ao conjunto destes sete tipos de cancro, houve menos 55.713 casos diagnosticados do que os 347.666 previstos para o período de 1 de abril a 31 de dezembro de 2020, de acordo com os cálculos. Por outras palavras, um sexto dos casos não terá sido diagnosticado.





O cancro da próstata (-24%), o cancro da mama (-18%) e o melanoma cutâneo (também -18%) apresentaram as maiores reduções, enquanto o cancro do pulmão (-8%) e o cancro do ovário (-4%) parecem ter sido menos afetados.





As descidas mais significativas no número de diagnósticos ocorreram nos primeiros quatro meses das restrições sanitárias mais rigorosas.





Em 2021, o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, alertou para o impacto da pandemia de Covid-19 no tratamento do cancro, que classificou de "catastrófico". A OMS observou interrupções nos serviços de oncologia num terço dos países da região.





Por outro lado, o medo de contrair Covid-19 também pode ter impedido algumas pessoas de procurar ajuda médica quando os sintomas surgiram.





c/AFP

Qual foi o impacto da pandemia de Covid-19 nos diagnósticos de cancro? Um