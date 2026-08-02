Crise migratória. Morgue de Ceuta contabilizou 88 mortos

O mesmo diário adianta que há muitos adolescentes e mulheres na morgue de Ceuta e que Marrocos também continua a recuperar corpos do mar do seu lado da fronteira.





Segundo o último balanço oficial por parte do Governo de Espanha, este domingo, estavam confirmadas 72 vítimas mortais.





Esta morgue tem estado a receber corpos de migrantes desde a crise que se agudizou nos últimos dias.No entanto, segundo este responsável local, há mortes que podem não ter ocorrido ao longo da última semana.e, durante esse período, alguns migrantes desapareceram durante a perigosa travessia noturna pelo mar”, adiantou ao jornal espanholO Governo de Madrid e o executivo de Ceuta estimam que mais de 50 mil pessoas tenham alcançado o enclave espanhol de forma ilegal na entrada massiva que ocorreu entre quinta e sexta-feira.De acordo com o diário espanhol, as autoridades estão a montar uma morgue improvisada no antigo Hospital Militar de Ceuta, encerrado e inutilizado desde 2018.