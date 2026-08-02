Mundo
Crise migratória. Morgue de Ceuta contabilizou 88 mortos
De acordo com o presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, há 88 cadáveres na morgue do enclave espanhol que está a receber os corpos dos migrantes que morreram nos últimos dias. Para além do território espanhol, Marrocos também continua a recuperar corpos do mar.
De acordo com Juan Jesús Vivas, presidente da cidade autónoma de Ceuta, há 88 mortos na morgue daquele território espanhol. Esta morgue tem estado a receber corpos de migrantes desde a crise que se agudizou nos últimos dias.
No entanto, segundo este responsável local, há mortes que podem não ter ocorrido ao longo da última semana.
“Alguns dos corpos estão num estado mais deteriorado porque as chegadas à costa de Ceuta já duram há mais de duas semanas e, durante esse período, alguns migrantes desapareceram durante a perigosa travessia noturna pelo mar”, adiantou ao jornal espanhol El País.
De acordo com o diário espanhol El Mundo, as autoridades estão a montar uma morgue improvisada no antigo Hospital Militar de Ceuta, encerrado e inutilizado desde 2018.
No entanto, segundo este responsável local, há mortes que podem não ter ocorrido ao longo da última semana.
“Alguns dos corpos estão num estado mais deteriorado porque as chegadas à costa de Ceuta já duram há mais de duas semanas e, durante esse período, alguns migrantes desapareceram durante a perigosa travessia noturna pelo mar”, adiantou ao jornal espanhol El País.
O mesmo diário adianta que há muitos adolescentes e mulheres na morgue de Ceuta e que Marrocos também continua a recuperar corpos do mar do seu lado da fronteira.
Segundo o último balanço oficial por parte do Governo de Espanha, este domingo, estavam confirmadas 72 vítimas mortais.O Governo de Madrid e o executivo de Ceuta estimam que mais de 50 mil pessoas tenham alcançado o enclave espanhol de forma ilegal na entrada massiva que ocorreu entre quinta e sexta-feira.
De acordo com o diário espanhol El Mundo, as autoridades estão a montar uma morgue improvisada no antigo Hospital Militar de Ceuta, encerrado e inutilizado desde 2018.