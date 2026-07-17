Crise política na Ucrânia. Saída do "ministro dos drones" gera protestos contra Zelensky

A demissão de Mykhailo Fedorov %u2014 figura-chave na modernização tecnológica e no desenvolvimento da guerra de drones %u2014 surge numa altura de profunda remodelação governamental.



Fedorov, que acusa o chefe do Exército de bloquear reformas essenciais, sai no momento em que o Parlamento aprova um novo Primeiro-Ministro.



Sergii Koretskyi assume a chefia do governo com uma dupla prioridade traçada pelo Presidente: blindar o setor energético para o inverno e reforçar os ataques ucranianos de longo alcance.