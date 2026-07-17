Mundo
Guerra na Ucrânia
Crise política na Ucrânia. Saída do "ministro dos drones" gera protestos contra Zelensky
Volodymyr Zelensky enfrenta forte contestação popular nas ruas de Kiev, após ter afastado o Ministro da Defesa.
Fedorov, que acusa o chefe do Exército de bloquear reformas essenciais, sai no momento em que o Parlamento aprova um novo Primeiro-Ministro.
Sergii Koretskyi assume a chefia do governo com uma dupla prioridade traçada pelo Presidente: blindar o setor energético para o inverno e reforçar os ataques ucranianos de longo alcance.