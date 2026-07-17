Crise política na Ucrânia. Saída do "ministro dos drones" gera protestos contra Zelensky

Crise política na Ucrânia. Saída do "ministro dos drones" gera protestos contra Zelensky

Volodymyr Zelensky enfrenta forte contestação popular nas ruas de Kiev, após ter afastado o Ministro da Defesa.

RTP /
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A demissão de Mykhailo Fedorov %u2014 figura-chave na modernização tecnológica e no desenvolvimento da guerra de drones %u2014 surge numa altura de profunda remodelação governamental.

Fedorov, que acusa o chefe do Exército de bloquear reformas essenciais, sai no momento em que o Parlamento aprova um novo Primeiro-Ministro.

Sergii Koretskyi assume a chefia do governo com uma dupla prioridade traçada pelo Presidente: blindar o setor energético para o inverno e reforçar os ataques ucranianos de longo alcance.
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