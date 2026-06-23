Mundo
Crise política no Reino Unido. Sucessão de Keir Starmer em curso
O primeiro-ministro britânico demissionário já reuniu com o possível sucessor. A transição está em curso enquanto se aguarda para saber se há mais candidatos para além de Andy Burnham à disputa da liderança do partido trabalhista e ao cargo de chefe de Governo do Reino Unido.
ministros de Keir Starmer reuniram pela primeira vez no número 10 da Downing Street.
Desiludidos com a política britânica os londrinos preparam-se
para a eleição do sétimo primeiro-ministro nos últimos dez anos.