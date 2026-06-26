Mundo
Crise social e económica na Venezuela vai aumentar de forma significativa
O secretário-geral do Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas teme que os hospitais na Venezuela não consigam responder à maré de urgências que os sismos provocaram.
Em entrevista à RTP Antena 1, Gaston Ocampo avisa que a crise social e económica em que a Venezuela já estava mergulhada vai aumentar de forma significativa, na consequência destes sismos.
“A principal preocupação é a falta de preparação nos serviços de emergência e Proteção civil. Isto pode dificultar resgates e a distribuição de ajuda”, refere Gaston Ocampo.
Oriana Barcelos – RTP Antena 1
“A principal preocupação é a falta de preparação nos serviços de emergência e Proteção civil. Isto pode dificultar resgates e a distribuição de ajuda”, refere Gaston Ocampo.
Oriana Barcelos – RTP Antena 1