Crise social e económica na Venezuela vai aumentar de forma significativa

Crise social e económica na Venezuela vai aumentar de forma significativa

O secretário-geral do Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas teme que os hospitais na Venezuela não consigam responder à maré de urgências que os sismos provocaram.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Ronald Pena R - EPA

VER MAIS
Em entrevista à RTP Antena 1, Gaston Ocampo avisa que a crise social e económica em que a Venezuela já estava mergulhada vai aumentar de forma significativa, na consequência destes sismos.

“A principal preocupação é a falta de preparação nos serviços de emergência e Proteção civil. Isto pode dificultar resgates e a distribuição de ajuda”, refere Gaston Ocampo.

Oriana Barcelos – RTP Antena 1

PUB
PUB