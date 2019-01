Cristiano Ronaldo reconhece fraude fiscal e paga multa de 18,8 milhões de euros

RTP22 Jan, 2019, 10:26 / atualizado em 22 Jan, 2019, 11:05 | Mundo

O jogador deslocou-se ao Tribunal Provincial de Madrid, onde esteve durante menos de uma hora. Entrou e saiu em silêncio, apesar da presença de centenas de jornalistas.





O acordo entre Ronaldo, o Ministério Público e as Finanças permite fechar o processo contra Cristiano Ronaldo por fuga aos impostos de rendimentos recebidos sobre os direitos de imagem em Espanha, quando jogava pelo Real Madrid.







O acordo prevê ainda uma pena de prisão de 23 meses, que Ronaldo não terá de cumprir porque a Justiça espanhola não aplica penas inferiores a 24 meses quando os acusados não têm antecedentes judiciais.







c/Lusa



Esta terça-feira o jogador veio apenas assinar o acordo formal a que tinha chegado no verão passado. A multa já terá, aliás, sido saldada.Ronaldo estava acusado de ter, de forma "consciente", criado empresas na Irlanda e nas Ilhas Virgens britânicas, para defraudar o fisco espanhol em 14.768.897 euros, cometendo quatro delitos contra os cofres do Estado espanhol, entre 2011 e 2014.O tribunal requereu a presença do futebolista português, não aceitando que o acordo fosse assinado por procuração.O magistrado também não aceitou o pedido dos advogados para que o futebolista pudesse entrar no pela garagem por questões de segurança.Ronaldo alegou em primeira instância que “jamais” ocultou negócios e que não tinha intenção de fugir aos impostos. Acabou por aceitar o acordo por recomendação do seu advogado, José Antonio Choclan. Luka Modric, Marcelo, Radamel Falcao, Angel Di María e Javier Mascherano foram outros jogadores que chegaram a acordos com o Ministério Público. Xabi Alonso esteve também esta manhã no tribunal num processo semelhante.