Cuba. Marcha do Dia do Trabalhador para "Defender a Pátria" contra os EUA

Na linha da frente estava o líder revolucionário Raúl Castro, de 94 anos, ao lado do presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que apelou aos cubanos para se mobilizarem "contra o bloqueio genocida e as flagrantes ameaças imperialistas" dos Estados Unidos contra a ilha comunista.



Além do embargo americano em vigor desde 1962, Washington, que não esconde o desejo de ver uma mudança de regime em Havana, impôs um bloqueio petrolífero a Cuba desde janeiro, permitindo a entrada de apenas um petroleiro russo no país.



Os dois países, no entanto, estão em negociações. As discussões tiveram lugar a 10 de abril em Havana, a alto nível diplomático. Nessa ocasião, um funcionário americano reuniu-se também com Raúl Guillermo Rodríguez Castro, neto de Raúl Castro, que também esteve presente no desfile do Dia do Trabalhador.



Sob o lema "Defendemos a pátria", o governo convocou funcionários de empresas estatais, funcionários públicos e membros do Partido Comunista Cubano (PCC, o único partido) para se reunirem de madrugada numa praça situada no Malecón, em frente à embaixada americana, e que denominou "plataforma anti-imperialista".



O governo afirmou ter contado com a participação de várias centenas de milhares de pessoas.