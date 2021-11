"Cura esterilizadora". Cientistas descobrem mulher cujo corpo terá eliminado naturalmente o VIH

A paciente em questão tem 30 anos e nasceu na cidade de Esperanza, na Argentina. Em amostras observadas em laboratório, pôde verificar-se queSegundo o grupo de cientistas, que divulgou segunda-feira o caso na revista Annals of Internal Medicine , esses resultados sugerem que a paciente pode ter eliminado naturalmente o vírus,da infeção por HIV.Esta cura terá acontecido sem que a mulher recebesse qualquer tratamento regular para a sua infeção, diagnosticada há oito anos.Esta é apenas a segunda vez que tal acontecimento é reportado em todo o mundo. Ao que tudo indica, a paciente passa, assim, a ser, deixando de revelar sinais de infeção ativa.A primeira paciente que alcançou tal feito, sem a ajuda de transplante celular ou de qualquer outro tratamento, é a norte-americana Loreen Willenberg, que tinha então 65 anos. Esse caso deu-se em 2019.“No passado já tinha sido observada uma cura esterilizadora para o VIH em dois pacientes que receberam um transplante de medula óssea altamente tóxico. O nosso estudo revela que”, explicou à CNN Xu Yu, um dos autores do recente estudo.Segundo este investigador, “exemplos deste tipo de cura, que acontece naturalmente, sugerem que os atuais esforços para encontrar uma cura para o VIH não são em vão e que a perspetiva de alcançar uma futura geração livre do VIH pode ser bem-sucedida”.

Cientistas usaram amostras de sangue e de placenta



Foi em 2013 que a paciente envolvida no mais recente estudo foi diagnosticada com HIV. Nessa altura, iniciou um tratamento com antirretrovirais, que acabou por interromper em 2019, ano em que engravidou.No segundo e terceiro trimestres da gravidez, a mulher realizou um tratamento com os medicamentos tenofovir, emtricitabine, e raltegravir (também antirretrovirais). Depois de dar à luz um bebé sem VIH, a paciente abandonou a medicação.No recente estudo, a equipa de cientistas analisoudo momento em que teve o filho.A análise a milhões de células presentes no sangue e nas amostras de tecido indicou que a mulher esteve infetada com o vírus que provoca a SIDA mas que, em determinado momento, deixou de possuir células intactas do VIH que fossem capazes de se replicar.

Em vez disso, os cientistas encontraram sete tipos defeituosos de provírus (um genoma de vírus integrado no material genético de uma célula hospedeira, como parte do ciclo de replicação).

"Combinação de diferentes mecanismos imunitários" pode estar na origem



Ainda não é certo de que forma o corpo da paciente foi capaz de, aparentemente, impedir naturalmente que o VIH se replicasse., afirmou Xu Yu. “Os linfócitos T citotóxidos estão provavelmente envolvidos, e um possível mecanismo imunitário inato também pode ter contribuído”.“Aumentar o número de indivíduos que possam possuir esta cura esterilizadorade pessoas com VIH”, elucidou o especialista.Neste momento, são cerca de 38 milhões as pessoas que vivem com o vírus da imunodeficiência humana. Esta infeção, especialmente quando deixada sem tratamento, pode originar a SIDA, que só no ano passado contribuiu para a morte de 690 mil pessoas em todo o mundo.