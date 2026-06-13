Da mercearia dos pais açorianos à direção financeira do Banco do Canadá

Nascida no Canadá e filha de emigrantes de São Miguel, nos Açores, Coralia Bulhões recorda uma infância marcada pelo trabalho familiar e pelo exemplo dos pais, que chegaram ao país com poucos recursos em busca de melhores oportunidades.

"Os meus pais vieram para o Canadá com muito pouco e sempre nos ensinaram que, para alcançar alguma coisa na vida, é preciso trabalhar, fazer sacrifícios e dar o melhor de nós próprios. Esses valores acompanharam-me em todas as etapas da minha carreira", afirmou numa entrevista à Lusa.

Coralia recordou que começou a trabalhar ainda jovem na Mercearia Victória, negócio explorado pela família nas décadas de 1980 e 1990, onde atendia clientes e ajudava nas tarefas do dia-a-dia.

"Foi ali que aprendi o valor do serviço, da responsabilidade e do esforço. Desde pequena percebi que o sucesso de uma organização depende do contributo de cada pessoa e essa mentalidade continua comigo até hoje", explicou.

Licenciada em Contabilidade pela Universidade do Quebeque em Outaouais e contabilista profissional certificada (CPA) desde 1997, Coralia Bulhões construiu a sua carreira inicialmente na Federação Canadiana de Municípios.

Durante cerca de duas décadas, assumiu responsabilidades crescentes naquela organização, passando de diretora financeira a diretora de operações.

Em março de 2020 foi nomeada diretora financeira e diretora-geral de Serviços Financeiros do Banco do Canadá, precisamente no início da pandemia da covid-19.

A gestora assegurou que não procurava deixar a Federação Canadiana de Municípios quando foi contactada para integrar o banco central canadiano.

"Quando me perguntaram porque deveria ser escolhida, respondi de forma honesta e autêntica. Mais tarde disseram-me que foi precisamente essa autenticidade, aliada à vontade de ajudar e de servir a organização, que fez a diferença", contou.

Para Coralia Bulhões, a crescente presença de lusocanadianos em posições de liderança reflete o trabalho desenvolvido por várias gerações de imigrantes portugueses no Canadá.

"Vejo cada vez mais portugueses e lusodescendentes em cargos importantes no setor público, nas finanças e nos negócios. Isso dá-me orgulho e demonstra que a nossa comunidade continua a progredir sem perder os valores que a caracterizam", afirmou.

A responsável considera igualmente importante que os profissionais mais experientes apoiem as novas gerações através de orientação e partilha de oportunidades.

"Faz parte da nossa cultura ajudar os outros. Às vezes basta abrir uma porta, fazer uma apresentação ou dar um conselho para ajudar alguém a avançar na carreira", disse.

Atualmente responsável por cerca de uma centena de trabalhadores diretos numa instituição com aproximadamente 2.200 funcionários, Coralia Bulhões mantém uma forte ligação às suas origens açorianas, participando nas tradições do Espírito Santo e acompanhando a atividade da comunidade portuguesa da região de Gatineau.