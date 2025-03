Damasco anuncia detenção de várias pessoas envolvidas em ataques a civis

De acordo com o jornal sírio Al Watan, as forças de segurança prenderam várias pessoas, incluindo os responsáveis pela execução de um homem idoso, que foram filmados a andar de moto numa das aldeias costeiras.

"Todos os detidos foram levados à justiça", acrescentou o jornal, referindo que as detenções foram realizadas "em conformidade com as instruções do presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, de perseguir os autores das violações na costa".

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma organização sediada no Reino Unido, mas com uma ampla rede de colaboradores no local, elevou ao início desta manhã para 973 o número de civis executados e mortos a sangue frio pelas forças de segurança e fações armadas aliadas, atos que ocorreram no meio de uma resposta militar aos ataques de grupos leais ao presidente deposto Bashar al-Assad.

No domingo, Al Sharaa disse num discurso à nação que a Síria enfrenta um novo perigo representado pelos restos do antigo regime de Al Assad e pelas forças externas que procuram arrastar o país para uma "guerra civil com o objetivo de o dividir, destruindo a sua unidade e estabilidade".

"Devemos todos permanecer calmos e fortes contra aqueles que procuram incitar a discórdia sectária e as disputas internas", enfatizou Al Sharaa no discurso.

Durante o seu discurso, anunciou a formação de "um comité superior para preservar a paz civil, que será encarregue, em nome da Presidência da República, de comunicar diretamente com o povo da costa síria, ouvi-lo e prestar-lhe o apoio necessário, a fim de garantir a proteção da sua segurança e estabilidade e reforçar a unidade nacional nesta fase tão delicada".