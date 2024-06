No primeiro debate a caminho das presidenciais de Novembro nos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump trocaram várias acusações.

Os dois rivais entraram em confronto em temas como a imigração, o aborto ou as guerras no Médio Oriente e na Ucrânia.



Um debate marcado também por ataques pessoais e onde Joe Biden surgiu fragilizado, com várias perdas de raciocínio.