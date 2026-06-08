Mundo
Guerra na Ucrânia
Declaração conjunta de três aliados europeus renova apoio total à Ucrânia
Do encontro em Londres, de Zelensky com os líderes políticos da Alemanha, da França e do Reino Unido saiu já de madrugada uma declaração conjunta que renova o apoio total à Ucrânia.
Macron, Starmer e Merz apoiam também a proposta do presidente ucraniano de diálogo direto com a Rússia com a participação da Europa e dos Estados Unidos para atingir o cessar-fogo e dar inicio às conversações de paz.
O documento conjunto elenca uma série de condições para que a paz a alcançar na Ucrânia seja justa.
Entre as quais estão - a integridade do território ucraniano, as garantias de segurança - que devem ser vinculativas - e a responsabilização da Rússia, que deve compensar os danos provocados pela guerra.
Há ainda um compromisso destes três aliados da Ucrânia de reforçar o apoio militar à Ucrânia e de intensificar a pressão económica sobre Moscovo.
O documento conjunto elenca uma série de condições para que a paz a alcançar na Ucrânia seja justa.
Entre as quais estão - a integridade do território ucraniano, as garantias de segurança - que devem ser vinculativas - e a responsabilização da Rússia, que deve compensar os danos provocados pela guerra.
Há ainda um compromisso destes três aliados da Ucrânia de reforçar o apoio militar à Ucrânia e de intensificar a pressão económica sobre Moscovo.