Declaração conjunta de três aliados europeus renova apoio total à Ucrânia

Macron, Starmer e Merz apoiam também a proposta do presidente ucraniano de diálogo direto com a Rússia com a participação da Europa e dos Estados Unidos para atingir o cessar-fogo e dar inicio às conversações de paz.



O documento conjunto elenca uma série de condições para que a paz a alcançar na Ucrânia seja justa.



Entre as quais estão - a integridade do território ucraniano, as garantias de segurança - que devem ser vinculativas - e a responsabilização da Rússia, que deve compensar os danos provocados pela guerra.



Há ainda um compromisso destes três aliados da Ucrânia de reforçar o apoio militar à Ucrânia e de intensificar a pressão económica sobre Moscovo.

