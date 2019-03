Declarado o estado de emergência em Moçambique

Foto: Reuters

O número de vítimas mortais foi anunciado depois de uma reunião do conselho de ministros. O presidente moçambicano revelou o mais recente balanço da passagem do ciclone Idai: 200 mortos, mas este é ainda um balanço provisório.



A jornalista da Antena 1 Ana Jordão, faz um retrato possível deste desastre que atingiu Moçambique. O ciclone Idai é considerado pela Organização Meteorológica Mundial um dos piores desastres climáticos no hemisfério Sul. Moçambique, Malawi e Zimbabwe são os países atingidos.