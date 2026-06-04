DeepSeek prepara ronda de financiamento de 6,3 mil milhões de euros

De acordo com a agência noticiosa, que cita fontes anónimas, os principais investidores na operação são a gigante tecnológica chinesa Tencent e a fabricante de baterias para veículos elétricos CATL, contando ainda com o apoio de um fundo estatal chinês dedicado ao desenvolvimento da inteligência artificial (IA).

Segundo a mesma fonte, os investidores externos deverão injetar cerca de 30 mil milhões de yuan (3,8 mil milhões de euros), dos quais um terço será assegurado pela Tencent.

O fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, deverá contribuir com outros 20 mil milhões de yuan (2,5 mil milhões de euros), elevando o montante total da operação para cerca de 50 mil milhões de yuan (6,4 mil milhões de euros).

A concretizar-se, a ronda atribuirá à empresa uma avaliação de aproximadamente 350 mil milhões de yuan (44,5 mil milhões de euros), colocando-a entre as mais valiosas empresas privadas do setor tecnológico chinês.

A Bloomberg adianta que a Alibaba participou nas negociações preliminares, mas acabou por não avançar com um investimento.

Segundo responsáveis da DeepSeek, a empresa pretende privilegiar a investigação em inteligência artificial em detrimento da rentabilização a curto prazo.

Liang Wenfeng afirmou que o objetivo da empresa é expandir as fronteiras da tecnologia e aproximar-se da chamada inteligência artificial geral (AGI), um conceito teórico que descreve sistemas capazes de igualar ou superar as capacidades cognitivas humanas.

A estratégia contrasta com a de outras empresas do setor, como a norte-americana OpenAI ou a Anthropic, que têm procurado novas fontes de receita e ponderam operações de mercado para financiar os elevados custos associados ao desenvolvimento da IA.

A notícia surge semanas depois de a DeepSeek ter apresentado a versão preliminar e de código aberto do modelo V4, que a empresa afirma oferecer um desempenho comparável ao de modelos norte-americanos em áreas como raciocínio, conhecimento geral e agentes autónomos.

A tecnológica ganhou notoriedade internacional no início de 2025 com o lançamento do modelo R1, que demonstrou capacidades semelhantes às de rivais norte-americanos a uma fração do custo.

O anúncio surge num contexto de forte concorrência no setor chinês da inteligência artificial, onde empresas como Tencent, Alibaba, ByteDance, MiniMax e Baidu aceleraram o desenvolvimento de novos modelos, impulsionadas pela rivalidade tecnológica entre China e Estados Unidos e pelos esforços de Pequim para reforçar a autossuficiência tecnológica.