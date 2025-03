Delegações de Kiev e Washington iniciaram negociações em Riade

"Iniciámos as reuniões com a equipa dos Estados Unidos em Riade. Estamos a implementar a diretiva do Presidente da Ucrânia para aproximar [Kiev] de uma paz justa e reforçar a segurança", escreveu Rustem Umerov na sua conta na rede social X.

Umerov, que lidera a delegação ucraniana na capital saudita, indicou que a agenda da reunião inclui propostas para proteger as instalações energéticas e as infraestruturas críticas.

O ministro ucraniano referiu que se trata de questões técnicas complexas e a delegação inclui especialistas em energia, bem como representantes militares das componentes naval e aérea.

A Ucrânia e a Rússia estavam inicialmente programadas para se reunirem separadamente na segunda-feira com a delegação dos Estados Unidos, que incluirá o enviado especial, Keith Kellogg, e os seus conselheiros, Michael Anton, diretor de Planeamento de Políticas do Departamento de Estado, e representantes do Conselheiro de Segurança Nacional, de acordo com o The New York Times.

Após o encontro antecipado para hoje das delegações de Washington e Kiev, para segunda-feira, está prevista a reunião do chefe da Comissão de Assuntos Internacionais do Senado russo, Grigory Karasin, e do conselheiro do diretor do Serviço Federal de Segurança (FSB), com a delegação norte-americana.

Os representantes ucranianos e russos chegam a Riade com ideias diferentes sobre um cessar-fogo, que o Presidente russo indicou, na semana passada, num telefonema com o homólogo norte-americano, Donald Trump, apenas aceitar um acordo parcial de 30 dias limitado a infraestruturas e alvos energéticos.

Também numa conversa telefónica com Trump, o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse estar de acordo com esta trégua, embora preferisse um cessar-fogo total.

O Presidente ucraniano reiterou na sexta-feira que a equipa ucraniana terá preparado para as negociações e apresentará uma lista de alvos energéticos e de infraestruturas civis.

Na agenda das reuniões de Riade com a Rússia na segunda-feira estará a possível retoma do acordo do Mar Negro, em vigor durante vários meses durante o primeiro ano da guerra, em 2022, e permitiu a Kiev exportar os seus cereais em segurança através de navios mercantes que atravessavam o Estreito de Bósforo.

A delegação ucraniana irá provavelmente insistir na necessidade de a Rússia parar de atacar as infraestruturas portuárias, especialmente a de Odessa, no sul do país.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, já baixou as expectativas em torno destas novas discussões, sustentando que "é um assunto muito complexo e há muito trabalho a fazer", prevendo negociações difíceis.