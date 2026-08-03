Demitida funcionária que publicou número de migrantes em Ceuta

Demitida funcionária que publicou número de migrantes em Ceuta

O governo espanhol demitiu a funcionária que revelou o número de imigrantes que entraram em Ceuta.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Pedro Nunes - Reuters

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Esta funcionária era responsável pela comunicação do departamento de Segurança Nacional de Espanha e publicou na última sexta-feira dados com base em informações do Ministério do Interior, indicativos que o número de imigrantes chegados a Ceuta tinha atingido os 49 mil.

O número foi difundido quase de imediato por agências de todo o mundo, antes do alerta ser apagado em minutos.

A funcionária foi demitida por telefone.

Desde então nada mais foi publicado no site do Departamento de Segurança Nacional de Espanha.

O governo de Sánchez terá ficado muito desagradado com a publicação, que considerou ser prematura.

De acordo o últimos dados divulgados pelas autoridades espanholas, pelo menos 99 pessoas morreram na travessia entre Marrocos e Ceuta. Por outro lado, outras 73 500, que estavam ilegalmente em Ceuta, deixaram a cidade desde quinta-feira, 30.
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