Demitida funcionária que publicou número de migrantes em Ceuta

Esta funcionária era responsável pela comunicação do departamento de Segurança Nacional de Espanha e publicou na última sexta-feira dados com base em informações do Ministério do Interior, indicativos que o número de imigrantes chegados a Ceuta tinha atingido os 49 mil.





O número foi difundido quase de imediato por agências de todo o mundo, antes do alerta ser apagado em minutos.





A funcionária foi demitida por telefone.





Desde então nada mais foi publicado no site do Departamento de Segurança Nacional de Espanha.



O governo de Sánchez terá ficado muito desagradado com a publicação, que considerou ser prematura.





De acordo o últimos dados divulgados pelas autoridades espanholas, pelo menos 99 pessoas morreram na travessia entre Marrocos e Ceuta. Por outro lado, outras 73 500, que estavam ilegalmente em Ceuta, deixaram a cidade desde quinta-feira, 30.

