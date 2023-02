Demitiu-se a primeira-ministra da Moldova

Demitiu-se a primeira-ministra da Moldova. Natalia Gavrilita esteve apenas um ano e meio na chefia do Governo da antiga república soviética. Em conferência de imprensa, revelou que não esperava que "tivesse de lidar com tantas crises causadas pela agressão russa à Ucrânia", quando assumiu o cargo em agosto de 2021.