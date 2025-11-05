Democrata Spanberger eleita governadora do estado norte-americano da Virgínia

Antiga agente do serviço de inteligência civil CIA e ex-membro do Congresso dos Estados Unidos, Spanberger, de 46 anos, era a grande favorita nas sondagens para suceder ao republicano Glenn Youngkin.

De acordo com as projeções da NBC News, CNN e CBS News, os resultados iniciais dão à democrata uma ampla vantagem sobre a republicana Winsome Earle-Sears, após uma campanha dominada pelo atual Presidente Donald Trump.

"A Virgínia está a sofrer por causa das políticas de Trump que a [Winsome Earle-]Sears apoia", afirmou um dos últimos anúncios lançados pela campanha de Abigail Spanberger.

A demissão de centenas de milhares de funcionários federais por Donald Trump e pelo antigo aliado Elon Musk afetou particularmente este estado, que faz fronteira com a capital Washington.

Spanberger, considerada parte da ala moderada do Partido Democrata, enfrentou uma candidata republicana que se focou em questões de "guerra cultural", especialmente em relação aos direitos dos transgénero.

Estas foram questões já abordadas nas campanhas vitoriosas de Glenn Youngkin em 2021 e de Donald Trump nas presidenciais de 2024.

Os resultados das eleições para governador de Nova Jérsia ainda são esperados esta madrugada, assim como os da eleição para presidente da Câmara da cidade de Nova Iorque e de um referendo na Califórnia.

Estas votações era vistas como um barómetro dos primeiros meses do segundo mandato de Donald Trump, que celebra hoje o primeiro aniversário da segunda vitória presidencial.

A eleição de Spanberger indica um revés para o bilionário republicano no início do segundo mandato, marcado pelo desejo de expandir os limites do poder executivo.

"Enviámos uma mensagem a todos os cantos da comunidade, uma mensagem aos nossos vizinhos e aos nossos compatriotas americanos em todo o país", disse Spanberger aos apoiantes, na noite de terça-feira em Richmond.

"Enviámos uma mensagem ao mundo inteiro de que, em 2025, a Virgínia escolheu o pragmatismo em vez do partidarismo. Escolhemos a nossa comunidade em vez do caos", acrescentou.

Também na terça-feira, a democrata Ghazala F. Hashmi venceu a eleição para vice-governadora, sucedendo a Winsome Earle-Sears. Hashmi é a primeira mulher muçulmana a vencer uma eleição para um cargo estadual nos Estados Unidos.