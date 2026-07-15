Democratas bloqueiam no Senado proposta de orçamento Trump para a Defesa

O líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, anunciou na terça-feira a sua oposição à proposta legislativa, conhecida como Lei de Autorização para a Defesa nacional (NDAA, na sigla em inglês), salientando que a guerra arrasta-se para um quinto mês sem um fim claro à vista.

A votação final foi de 50 a favor e 46 contra, replicando no essencial a divisão partidária.

"Donald Trump não pode arrastar ainda mais o povo americano para uma guerra que não consegue explicar nem parece saber como acabar -- e pedir ao Congresso que olhe para o lado", disse Schumer, antes da votação.

O Congresso tem tentado repetidamente limitar o governo, votando mais de 10 vezes em várias resoluções sobre a guerra que, se aprovadas, teriam acabado com esta. Mas estes esforços não foram bem-sucedidos, com os republicanos do Senado e na Câmara dos Representantes a apoiarem Trump.

Durante décadas, o Congresso garantiu a aprovação do orçamento anual para a Defesa, estabelecendo a política e a direção para o Departamento e autorizando os fundos que iriam depois ser afetados em investimentos em sistemas, fornecimentos e missões.

Este ano, a 66.ª NDAA está com forte oposição, tanto pelo rumo desconhecido da guerra ao Irão, como pelo aumento substancial da verba, de 900 mil milhões para 1,15 biliões.

Os republicanos orçamentalmente mais ortodoxos exprimem o seu ceticismo quanto aos números elevados em causa, apesar de apoiarem a guerra.

Ao mesmo tempo, os senadores querem limitar o secretário da Defesa, Pete Hegseth, se este não prestar a informação que lhe solicitaram sobre procedimentos e contabilidade do Departamento.

Os fundos para as suas próprias viagens ficarão congelados se não der as informações solicitadas sobre o mortífero ataque a uma escola iraniana no inicio da guerra.

Mas os democratas querem mais limites, de acordo com as soluções entretanto derrotadas no Congresso que forçariam o fim da atividade militar.

A senadora democrata Tammy Duckworth, eleita pelo Estado do Illinois, que pilotou helicópteros de ataque em missões no Iraque, garantiu que se iria opor à proposta legislativa, a menos que inclua a sua proposta para acabar com a guerra.

"Atirar apenas mais dinheiro para uma operação militar que está fora de controlo não é estratégia. É apenas garantia de uma guerra eterna", acentuou.