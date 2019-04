Desabamento de dois prédios no Rio de Janeiro faz vítimas mortais

RTP12 Abr, 2019, 12:45 / atualizado em 12 Abr, 2019, 14:08 | Mundo

O Corpo de Bombeiros da região, citado pelo portal brasileiro de notícias G1, refere que existem pelo menos dois mortos, três feridos e 17 pessoas desaparecidas.



Dezenas de moradores e bombeiros estão a remover os escombros para tentar localizar vítimas. Um homem aparentemente inconsciente já terá sido retirado do local pelos operacionais.



A prefeitura do Rio de Janeiro informou que as construções que desabaram são ilegais.

Moradores se mobilizaram para ajudar a resgatar vítimas e sobreviventes, após o desabamento de dois prédios na comunidade da Muzema. pic.twitter.com/Z6zpqgeWRW — Fernanda Rouvenat (@frouvenat) 12 de abril de 2019

Os edifícios desabaram pelas 07h00 locais (12h00 em Lisboa) e, pouco depois, os bombeiros criaram um perímetro de segurança por considerar que os prédios circundantes também correm risco de ruir.As autoridades e os moradores acreditam que as chuvas que caíram no início da semana contribuíram para o desabamento dos prédios, que terão sido inaugurados há apenas seis meses.A comunidade da Muzema foi uma das áreas mais atingidas pelo temporal que caiu no Rio de Janeiro. A cidade está em estado de calamidade pública desde quinta-feira. O desabamento aconteceu numa das áreas mais elevadas da comunidade, perto da mata.Uma mulher, citada pelo G1, contou que estava a tentar encontrar a mãe, que pode estar debaixo dos escombros. O padrasto conseguiu sair do prédio.De acordo com esta testemunha, os moradores estavam preocupados com as consequências da chuva desta semana no Rio de Janeiro, que já provocaram dez mortos.

