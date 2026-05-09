Mundo
Descoberta em Angola vala comum com restos mortais de 500 pessoas
Os corpos foram encontrados no cemitério 14, em Luanda. No local, foi possível recuperar restos mortais de 500 pessoas.
O governo angolano admite que podem ser as vitimas do golpe de 27 de maio de 1977.
A comissão que descobriu a vala comum tem servido para localizar as vítimas dos conflitos políticos em Angola que tiveram lugar entre 11 de novembro de 1975 e 4 de abril de 2002, data em que MPLA e UNITA assinaram o acordo de paz.
A comissão que descobriu a vala comum tem servido para localizar as vítimas dos conflitos políticos em Angola que tiveram lugar entre 11 de novembro de 1975 e 4 de abril de 2002, data em que MPLA e UNITA assinaram o acordo de paz.