Descoberta em Angola vala comum com restos mortais de 500 pessoas

O governo angolano admite que podem ser as vitimas do golpe de 27 de maio de 1977.A comissão que descobriu a vala comum tem servido para localizar as vítimas dos conflitos políticos em Angola que tiveram lugar entre 11 de novembro de 1975 e 4 de abril de 2002, data em que MPLA e UNITA assinaram o acordo de paz.