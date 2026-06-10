Descoberto no Índico o maior cemitério de baleias do mundo com quase 500 carcaças

Quase 500 esqueletos de baleias, alguns com até 5,3 milhões de anos, jazem a 7.000 metros de profundidade no Oceano Índico, espalhados por um corredor de 1.200 quilómetros de extensão situado a oeste da Austrália.

Os cientistas acreditam que muitos animais morreram naquela zona porque é uma importante área de alimentação combinada com uma fossa em forma de V que canaliza os cadáveres para o fundo do mar.

O cemitério de cetáceos suporta um ecossistema completo, formado por muitos organismos ainda desconhecidos pela ciência, de acordo com o estudo da revista Nature.

Trata-se de uma "descoberta verdadeiramente única", afirmou o paleontólogo norte-americano Stephen Godfrey, que a comparou à primeira observação de fontes hidrotermais repletas de vida no fundo do oceano, em 1977.

"O fóssil mais antigo, juntamente com muitos crânios mais recentes, mostra que as carcaças de baleias se acumularam neste local continuamente durante pelo menos cinco milhões de anos", escreveu num artigo que acompanha a publicação do estudo.

Já se sabia que, quando as baleias morrem, os seus corpos depositam-se no fundo do oceano e alimentam a fauna das profundezas.

Em redor das carcaças, foram avistados alforrecas, ofiúros (serpentes-do-mar), vermes e moluscos bivalves, entre outros seres vivos que também habitam em fontes hidrotermais e emanações frias, sugerindo que as carcaças de baleias podem ligar estas comunidades de águas profundas.

Os investigadores ficaram impressionados ao perceberem a dimensão da descoberta, segundo disse à AFP o autor principal do estudo, Xiaotong Peng, da Academia Chinesa de Ciências, que visitou o cemitério de baleias em 2023 a bordo de um pequeno submersível.

"Descobrir uma necrópole desta escala foi completamente inesperado: a extensão da sua distribuição, a sua profundidade e o intervalo de idades superam em muito tudo o que tínhamos imaginado", adiantou Xiaotong Peng.

Em 2023, os investigadores chineses realizaram 32 mergulhos a bordo do pequeno submersível "Fendouzhe" numa zona do Oceano Índico conhecida como fossa Diamantina.

O submersível, que podia transportar até três pessoas, recolheu fragmentos de fósseis utilizando braços robóticos.

Observar o cemitério de fósseis com os próprios olhos foi "uma experiência verdadeiramente incrível", disse à AFP Peng Zhou, coautor do estudo.

"Os ecossistemas prósperos que vimos deram-nos uma perspetiva completamente diferente do ambiente escuro e frio do fundo do oceano", explicou.

A maioria dos 485 fósseis de cetáceos identificados pertence à família das baleias-de-bico, incluindo uma espécie até agora desconhecida e já extinta.

Extrapolando a partir do número de fósseis encontrados, os autores do estudo estimam que mais de 10 milhões de esqueletos possam estar no fundo do oceano na fossa Diamantina.

Os tecidos moles e os lípidos contidos na massa de carcaças representam "aproximadamente 6,7 milhões de toneladas de CO2 aprisionado", adiantou Xiaotong Peng.

Embora seja o maior cemitério de baleias descoberto até agora, fósseis encontrados durante a pesca de arrasto sugerem que outros sítios idênticos podem existir, por exemplo, na costa da África do Sul ou da Península Ibérica.