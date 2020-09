Descobertos 27 sarcófagos enterrados há mais de 2500 anos

Em meados de setembro chegou a notícia de que arqueólogos egípcios tinham encontrado 13 sarcófagos num poço recém descoberto e, dias depois, mais 14.



Foto:EPA







Este conjunto funerário de 27 sarcófagos apresenta um bom estado de conservação. A madeira de que são feitos ainda preserva a decoração pintada com tons de castanhos e azuis, assim como inscrições hieroglíficas.

“Os Estudos inicias indiciam que as urnas estão completamente seladas, não foram abertas desde que foram enterradas”, segundo as autoridades do Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito citadas pela BBC.



Os arqueólogos estão a investigar a origem do espaço fúnebre e espera-se mais novidades para breve.

Foto: Ministério de Turismo e Antiguidades do Egipto

O sítio arqueológico de Saqqara, a 30 quilómetros a sul do Cairo e a 25 quilómetros das pirâmides de Gizé, é conhecido por ser um espaço sagrado que acolhe a pirâmide de Djoser, a primeira da era faraónica. O sítio arqueológico de Saqqara, a 30 quilómetros a sul do Cairo e a 25 quilómetros das pirâmides de Gizé, é conhecido por ser um espaço sagrado que acolhe a pirâmide de Djoser, a primeira da era faraónica.



Declarado Património Mundial da Unesco nos anos 70 do século passado, o planalto de Saqqara acolheu uma grande necrópole que esteve ativa por mais de 3000 anos e servia Memphis, a capital do antigo Egipto.

A divulgação da informação é sempre feita pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do Egipto. Nos últimos anos revelou a existência de um espaço reservado em Saqqara com centenas de animais mumificados como pássaros, crocodilos e dois leões juvenis assim como a descoberta de 30 sarcófagos de madeira, também decorados, na cidade de Luxor. Foto: EPA



Perante a decadência turística da região, o governo procura reavivar o interesse pelo património monumental através da promoção de novos achados arqueológicos. Perante a decadência turística da região, o governo procura reavivar o interesse pelo património monumental através da promoção de novos achados arqueológicos.

A necrópole encontra-se a 11 metros de profundidade na zona de Saqqara o que obrigou os investigadores acederem através de um poço.