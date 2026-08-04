Desde domingo às escuras, Cuba volta a ligar-se



Havana vê o agravar deste tipo de situações face às limitações com o bloqueio petrolífero imposto pelos Estados Unidos que agravam ainda mais a crise energética que afeta o país.









Este novo apagão mergulhou todo o país na escuridão, não escapando nem a capital, mas o regresso à normalidade para alguns cubanos não é muito diferente: "É isto, a nova normalidade. O sistema colapsa, eles voltam a ligá-lo, e ele cai de novo", disse Carlos Garcia. Apesar de tudo, a companhia nacional de eletricidade UNE anunciou esta terça-feira que no final da manhã o sistema elétrico nacional tinha sido restabelecido.Este novo apagão mergulhou todo o país na escuridão, não escapando nem a capital, mas o regresso à normalidade para alguns cubanos não é muito diferente: "É isto, a nova normalidade. O sistema colapsa, eles voltam a ligá-lo, e ele cai de novo", disse Carlos Garcia.





Este motorista de triciclo elétrico ouvido pela AFP explica que a situação não se altera grandemente: "De qualquer forma nós nunca temos eletricidade, mesmo quando a rede não avaria. Portanto, para mim, não muda nada".

Cuba conseguiu esta terça-feira reconectar a sua rede elétrica após uma falha a nível nacional ocorrida na noite de domingo para segunda, a sexta do ano.