Desflorestação da Amazónia baixou pela primeira vez abaixo de um milhão de hectares em 2025

Miguel Bastos - RTP Antena 1





De acordo com o relatório, ainda assim cerca de 985 mil hectares foram desmatados em 2025, o que representa uma redução de 20,6% em relação ao ano anterior.





Trata-se da menor área registada desde o início dos levantamentos da MapBiomas, em 2019.





Uma boa notícia que vem certamente satisfazer o presidente brasileiro Lula da Silva que se comprometeu a erradicar a desflorestação ilegal no maior país da América Latina até 2030.





A informação foi dada a conhecer esta quarta-feira através de um relatório publicado da rede de monitorização MapBiomas.A cobertura vegetal da Amazónia e de todas as zonas florestais são essenciais para absorver o dióxido de carbono e travar o aquecimento global.