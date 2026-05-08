Mundo
Desinformação na RD Congo. Vários profissionais de saúde mortos
A desinformação tem alimentado ataques a profissionais de saúde, recusas de vacinação e resistência a campanhas de prevenção contra doenças como o Ébola, a Mpox e a Cólera.
Em algumas regiões, líderes religiosos e figuras comunitárias também contribuíram para a propagação de falsas informações sobre saúde. Em zonas rurais e isoladas, onde a presença do Estado e o acesso aos serviços médicos são limitados, igrejas, pregadores locais e autoridades tradicionais exercem uma influência determinante sobre as comunidades.
Mas o alarme e a desconfiança em relação aos profissionais de saúde têm origens históricas profundas, que remontam ao período colonial, muito antes das recentes epidemias.