Desmantelada infraestrutura global de cibercrime com ligações à Rússia

Liderada por França e Países baixos, com o apoio da Europol, a operação conduziu ao desmantelamento do serviço criminoso First VPN, que, durante anos a fio, foi uma"peça fundamental" em quase todas as grandes investigações de cibercrime apoiadas pela Europol, e acabou, agora, "neutralizado" numa ação coordenada entre 16 países, entre os quais Portugal.





De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, o serviço promovido em fóruns de cibercrime ligados à Rússia, era uma ferramenta "imprescindível" na ocultação de ataques de ransomware (roubo de dados e fraudes financeiras).

Através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica, a PJ ajudou a identificar "utilizadores que operavam sob falso anonimato e que demonstravam uma ligação a esta rede em território nacional".





Ainda segundo o comunicado, a atuação desta polícia portuguesa foi determinante para "identificar comunicações criptografadas usadas pelos suspeitos para comunicar com o serviço First VPN, de fluxos financeiros e branqueamento de capitais e no rastreio de conexões.

Nesta ação coordenada entre vários países, realizada nos dias 19 e 20 de maio, além do desmantelamento do serviço, foi detido na Ucrânia o administrador da rede.





Foram ainda neutralizados mais de 31 servidores, apreendidos 83 pacotes de inteligência disseminados internacionalmente, partilhada informação detalhada de cerca de 500 utilizadores e desencadeadas duas dezenas de investigações apoiadas pela Europol.

Os