Desperdício alimentar é maior do que imaginamos, indica estudo

. Contudo, a investigação agora publicada considera que esta estimativa parece estar errada, quando se trata da quantidade de alimentos que as pessoas desperdiçam em casa., afirmou a responsável pela investigação, Monika van den Bos Verma, da Universidade de Wageningen, na Holanda.. O desperdício de alimentos cresce com o aumento de dinheiro, atingindo mais do dobro dos níveis de desperdício alimentar.Os investigadores compararam a quantidade de comida produzida – com base nos dados da ONU – e a quantidade consumida, calculada pela energia que as pessoas precisam de consumir e os dados da Organização Mundial de Saúde sobre a massa corporal de 63 países. A estes dados, juntaram as informações do Banco Mundial, para perceber a riqueza da população.

A estimativa anterior da FAO era de 214 quilocalorias por pessoa, por dia.



Depois da análise dos resultados, os investigadores chegaram à conclusão de que, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido.Verma afirma que o desperdício de alimentos aumenta quando as pessoas atingem um poder de compra de 6.70 dólares por dia., declarou Monika van den Bos Verma, citada peloNew Scientist.O problema do desperdício alimentar é, segundo a investigação, um problema dos países mais ricos, mas existe uma probabilidade de aumentar nos países mais pobres., refere a ONU.Os investigadores apontam algumas soluções para reduzir o desperdício alimentar, como a redução do tamanho das porções de comida.A equipa da universidade holandesa considera que é necessário que exista uma mudança comportamental, em que se incentive os cidadãos a deixar de comprar em excesso, tornando a comida mais “valorizada e apreciada” pela sociedade.Os investigadores da Universidade de Wageningen não incluíram no seu estudo os alimentos perdidos na produção e que não chegam ao consumidor.