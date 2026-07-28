Detido após tiroteio em festival que fez 3 mortos em Seattle tem 15 anos

O adolescente está detido num centro de detenção juvenil para investigação por posse ilegal de arma de fogo e agressão de primeiro grau e deve comparecer em tribunal hoje, indicou a presidente da câmara, Katie Wilson, numa conferência de imprensa.

As autoridades ainda procuram um segundo suspeito e a polícia referiu que não tem nenhuma descrição deste, noticiou a agência Associated Press (AP).

Os investigadores acreditam que os dois suspeitos estavam a disparar um contra o outro e, embora um deles ainda esteja em fuga, o chefe assistente da polícia de Seattle, Tyrone Davis, disse numa conferência de imprensa na noite de domingo que não há qualquer ameaça à segurança pública.

"Ainda estamos a tentar perceber o que aconteceu", explicou Davis.

Duas pessoas morreram no local e uma terceira morreu no hospital. Foram descritos como dois homens, de 19 e 44 anos, e uma mulher de 56 anos.

Os quatro feridos, incluindo um menino de 2 anos, que se encontrada hoje em situação estável, foram hospitalizados.

Os outros, dois homens, de 23 e 27 anos, e uma mulher de 39 anos, tiveram alta, adiantou um porta-voz do hospital.

Davis não especificou no domingo à noite se alguma das vítimas esteve envolvida no confronto.

Os disparos começaram por volta das 18:00 de domingo (hora local), nas últimas horas do Bite of Seattle, um festival anual de três dias que atrai centenas de vendedores de comida e artigos diversos, bem como artistas.

Dezenas de polícias faziam a segurança do evento e alguns viram um dos suspeitos a disparar, referiu Davis. Um suspeito rendeu-se no local, mas o outro fugiu.

Faith Adia Hunter contou que ela e os amigos tinham acabado de comprar crepes a um vendedor ambulante quando os disparos começaram.

"Estávamos prestes a começar a comer, quando ouvimos alguém gritar qualquer coisa e vimos pessoas a correr. Então também saímos a correr", destacou.

O festival começou em 1982 e atrai 350 mil pessoas, segundo o seu `site`.