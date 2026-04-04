Detido chefe de clã da máfia em Itália em fuga por suspeitas de homicídio

Roberto Mazzarella, chefe do clã Mazzarella da Camorra, foi detido na cidade balnear de Vietri sul Mare, referiu a polícia, em comunicado.

O homem de 48 anos, que estava com a mulher e os dois filhos, foi localizado "numa luxuosa mansão" na costa amalfitana e não ofereceu qualquer resistência, acrescentou.

Mazzarella, que fazia parte da lista dos fugitivos mais perigosos do Ministério do Interior, estava em fuga desde 28 de janeiro de 2025, dia em que escapou à detenção por suspeita de homicídio qualificado, assinalou a polícia.

O clã Mazzarella é conhecido por estar envolvido na contrafação em Nápoles, considerada a capital das notas falsas.

No mês passado, a polícia deteve 16 pessoas próximas do clã Mazzarella por cibercrime.