Detido um dos alegados mentores de assassínio de autarca do México

Numa conferência de imprensa, Omar García Harfuch explicou que foi identificado e detido como o alegado mentor do homicídio Jorge Armando `N`, crime ocorrido durante as celebrações do Dia dos Mortos no município do estado de Michoacán (oeste do México).

O chefe da Secretaria de Segurança e Proteção ao Cidadão (SSPC) explicou também que foi possível reconstruir a sequência do ataque, após trabalho dos serviços secretos, visionamento de imagens captadas por câmaras de videovigilância, entrevistas e análise tecnológica.

Jorge Armando `N` é, segundo Harfuch, um dos autores e mentores, bem como um dos líderes da célula criminosa que planeou a morte do autarca Carlos Manzo.

"Esta detenção representa um passo fundamental para desmantelar a estrutura criminosa responsável por este ataque", afirmou Harfuch, reiterando que "não haverá impunidade" na operação para desmantelar completamente aquela célula.

García Harfuch afirmou que a análise dos dispositivos confirmou a participação do CJNG no planeamento e execução do crime.

Segundo as investigações, os telefones revelaram um conjunto de mensagens onde se percebe que a agressão foi coordenada em tempo real.

"Os membros foram ordenados a posicionar-se em diferentes pontos para acompanhar o presidente da câmara e partilhar o seu percurso e horários", citou o responsável governamental.

As mensagens também mostraram vídeos do local minutos antes e depois do ataque, indicações para apagar conversas, coordenar rotas de fuga e recolher os participantes.

O assassinato de Manzo gerou numerosas manifestações, tanto em Michoacán como no resto do México, num momento em que o México vive uma onda de violência provocada pelo crime organizado em várias regiões.