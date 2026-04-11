Detidos em Angola 54 ex-militares que davam instrução militar a civis

O SIC realça que "tem vindo a acompanhar com preocupação, algumas movimentações de ex-militares que, em ajuntamentos massivos regulares, promovem aulas de instrução militar a jovens e adultos, com fins inconfessos"

As detenções em flagrante delito ocorreram nos dias 01 e 09 de abril envolvendo 28 cidadãos no município dos Mulenvos, província de Luanda, e 26 no município do Dundo, província da Lunda-Norte, de acordo com o comunicado do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Direção-Geral do SIC.

Nos locais de concentração destes grupos clandestinos, as autoridades registaram mais de 500 cidadãos de diversas idades a praticar exercícios militares com artefactos de madeira e de ferro em formato de armas do tipo AKM, que foram apreendidos, bem como 1.297 processos individuais com documentos pessoais de supostos candidatos.

O SIC indica que oito dos detidos em Luanda já haviam sido detidos em 2024, no município do Hoji ya Henda, pelas mesmas práticas, tendo processos-crime em curso e obrigação de apresentação periódica.

Os 54 detidos serão presentes ao Ministério Público para ulteriores procedimentos legais, segundo o mesmo comunicado, que adianta que o SIC "vai continuar a acompanhar de forma rigorosa e implacável, a nível de todo o país, atos semelhantes".