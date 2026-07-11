Dez feridos após ataque russo com mísseis em Kiev



A Rússia lançou seis mísseis balísticos, outros seis mísseis de cruzeiro e 121 drones, informou a Força Aérea da Ucrânia, acrescentando que abateu pelo menos dois mísseis de cruzeiro e 111 drones.

Um morto em ataque com um drone na baía de Taganrog

"As embarcações sofreram danos de diferentes graus, mas não há risco de derrame ou fuga de metanol". Mais de uma dúzia e meia de drones foram destruídos durante a repulsão do ataque aéreo à região, acrescentou Slyusar.





c/agências

Uma testemunha revelou à Reuters que ouviu uma série de fortes explosões na cidade durante a madrugada, antes de ser anunciado o alerta aéreo., tem-se mostrado praticamente incapaz de intercetar mísseis balísticos, que viajam a várias vezes a velocidade do som, ao longo do último mês.Até à data, este mês, os ataques a Kiev e à região circundante já mataram mais de 60 pessoas.O ataque de sábado danificou um edifício não residencial num distrito, enquanto o fumo saía de outro, e um edifício comercial estava em chamas como resultado do ataque, informou a administração militar da cidade na aplicação Telegram.Uma subestação de transformadores também pegou fogo, disse o presidente da câmara, Vitali Klitschko, enquanto janelas foram estilhaçadas em alguns edifícios residenciais.A Força Aérea informou que 11 locais foram atingidos no total em todo o território ucraniano.Uma pessoa morreu num ataque com umcontra quatro embarcações, incluindo um petroleiro carregado com metanol, na Baía de Taganrog, no Mar de Azov, informaram este sábado as autoridades russas.. Apresento as minhas condolências à família e aos entes queridos do falecido. Mais ninguém ficou ferido", escreveu Yuri Slyusar, governador da região de Rostov, no sul do país, no Telegram.Na sexta-feira, incêndios deflagraram em dois depósitos de combustível e no porto marítimo de Taganrog, em consequência de ataques com