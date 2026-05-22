Dez mortos em ataques israelitas no sul do Líbano

"Um ataque na aldeia de Deir Qanoune al-Nahr, na região de Tiro", matou seis pessoas, incluindo dois socorristas afiliados ao movimento xiita Amal, aliado do Hezbollah, bem como uma menina síria, segundo as autoridades.

Um dos socorristas mortos trabalhava como fotógrafo independente.

Na noite anterior, outro ataque atingiu a localidade de Hanaouay, perto de Tiro, matando quatro socorristas afiliados ao Hezbollah, segundo o mesmo ministério.

O exército israelita também anunciou no início do dia ter matado dois homens num ataque no sul do Líbano, perto da sua fronteira.

As duas vítimas mortais eram "indivíduos armados que se deslocavam de forma suspeita a algumas centenas de metros do território israelita", afirmou o exército no Telegram.

O Líbano preparava-se, por outro lado, para novos bombardeamentos, enquanto o exército israelita pediu na noite de hoje a retirada de pessoas de dois edifícios e das suas imediações em Tiro (no sul), afirmando que os dois imóveis eram "utilizados" pelo movimento pró iraniano Hezbollah.

Um correspondente da agência de notícias francesa AFP na cidade viu socorristas e polícias a instar os habitantes afetados a abandonarem os locais, com recurso a altifalantes.

Também se formaram engarrafamentos após o alerta, enquanto os residentes tentavam fugir, constatou o jornalista no local.

Israel lançou igualmente um apelo à retirada da população da aldeia de Bourj Rahhal (a leste de Tiro), anunciando que queria atingir membros do Hezbollah.

O movimento pró iraniano, por seu lado, anunciou ter atacado tropas e posições israelitas em território libanês e perto da fronteira no norte de Israel.

O Hezbollah continua firme "na sua luta contra a ocupação e a agressão criminosa de que o nosso país é vítima", comentou Mohammad Raad, chefe do grupo parlamentar do Hezbollah, numa mensagem dirigida ao seu movimento.

As sirenes soaram no norte de Israel, onde o exército disse ter "intercetado dois alvos aéreos suspeitos lançados a partir do Líbano", referindo também "vários impactos" no seu território na zona fronteiriça.

Os ataques israelitas já custaram a vida a 3.111 pessoas no Líbano desde o início das hostilidades em 02 de março, de acordo com os últimos números do Ministério da Saúde libanês. Por seu lado, Israel lamenta a morte de 22 dos seus militares.

O Líbano mergulhou na guerra no Médio Oriente a 02 de março, quando o Hezbollah lançou um ataque a Israel para vingar a morte do guia supremo iraniano Ali Khamenei.