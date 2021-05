Dez pessoas da mesma família mortas em Gaza

Entre as vítimas há oito crianças e duas mulheres, mortas quando se encontravam no seu imóvel de três andares situado no campo de refugiados de Al Shati, segundo as fontes de Gaza.

O exército israelita anunciou durante a noite pelo menos cinco ataques contra a Faixa de Gaza.

Entre os alvos estavam, segundo um comunicado do exército, um dos quartéis-generais de Taoufik Abou Naim, comandante das forças de segurança do grupo islamita Hamas, assim como vários "locais de lançamento de `rockets`" no norte e no sul do enclave e edifícios do "serviço de informações militares" do Hamas.

O último balanço das autoridades palestinianas apontava na sexta-feira à noite para 126 mortos, incluindo 31 crianças, e 950 feridos nos bombardeamentos israelitas de Gaza desde segunda-feira.

Mais de 2.000 `rockets` foram lançados dobre o território israelita desde segunda-feira, matando nove pessoas, incluindo uma criança, e fazendo mais de 560 feridos.

Os atuais combates, considerados os mais graves desde 2014, começaram em 10 de maio, após semanas de tensões entre israelitas e palestinianos em Jerusalém Oriental, que culminaram com confrontos na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar sagrado do islão junto ao local mais sagrado do judaísmo.

Ao lançamento maciço de rockets por grupos armados em Gaza em direção a Israel opõe-se o bombardeamento sistemático por forças israelitas contra a Faixa de Gaza.

O conflito israelo-palestiniano remonta à fundação do Estado de Israel, cuja independência foi proclamada em 14 de maio de 1948.