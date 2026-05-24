Dezanove desaparecidos após derrocada em estaleiro de obras nas Filipinas

O serviço de gestão de desastres da cidade de Angeles recebeu o alerta por volta das 03:00 locais (20:00 de sábado em Lisboa), a informar que um edifício de betão de nove andares em construção tinha colapsado, segundo um comunicado da câmara municipal.

O porta-voz do município Jay Pelayo disse à AFP que tanto o edifício como os andaimes colapsaram, deixando pessoas presas nos escombros.

"Há 19 funcionários que normalmente trabalham naquela zona. São eles que estamos a tentar localizar", declarou o porta-voz.

"Há grandes blocos de betão e precisamos de equipamento para os remover. É isso que está a dificultar as operações de resgate neste momento", continuou.

Um relatório inicial indica que 24 pessoas foram retiradas dos escombros, além de duas pessoas retiradas de um aparthotel que ficou danificado com o desabamento.

"Esperamos que os 19 funcionários estejam entre os resgatados", disse Pelayo.

Até à data, não foram relatadas mortes e estão em curso entrevistas com os sobreviventes para determinar as identidades, acrescentou.

Os resgatados estão "em condição estável", disse ainda o porta-voz.

As autoridades locais ainda não determinaram a causa do desabamento.