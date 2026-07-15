Dezenas de detenções no Egito ligadas ao movimento "Gen Z"

Estão a ser acusados, nomeadamente, de pertença a um grupo terrorista, divulgação de informações falsas e uso indevido das redes sociais, disse Shorouk Sallam, chefe da equipa jurídica da organização não-governamental (ONG) de defesa dos direitos humanos Egyptian Front for Human Rights.

"As detenções começaram no final do ano passado, mas a partir de meados de maio o ritmo acelerou e, até ao momento, 60 pessoas foram detidas" no total, acrescentou.

Os detidos tinham aderido a um servidor chamado GenZ002, fundado por um ativista egípcio a viver no estrangeiro, Anas Habib. Este pede aos egípcios para que expressem oposição através de `graffiti` ou da distribuição de panfletos. Foi também lançada uma sondagem `online` para a destituição do Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, indicou a mesma advogada.

Anas Habib foi detido em 2025 na Europa, por um alegado ataque contra a embaixada do Egito em Amesterdão e, posteriormente, por uma alegada ameaça contra uma visita do Presidente egípcio a Bruxelas.

A plataforma Discord, popular entre os jovens, foi temporariamente bloqueada no Egito no início deste ano. No ano passado, desempenhou um papel central nos protestos da "Geração Z" realizados no Nepal e em Madagascar, onde derrubou os governos.

O Governo egípcio é frequentemente criticado por violações dos direitos humanos e da liberdade de expressão, nomeadamente através de uma vasta campanha de repressão contra os criadores de conteúdos `online`, a qual resultou na detenção de jovens influenciadores e humoristas.

A "Geração Z", ou "Gen Z", que inicialmente se referia a uma geração nascida entre o final da década de 1990 e o final da década de 2000, designa agora movimentos espontâneos de jovens frustrados com as desigualdades que, em 2025, multiplicaram manifestações e abalaram governos.