Dezenas de detenções no Egito ligadas ao movimento "Gen Z"

Dezenas de detenções no Egito ligadas ao movimento "Gen Z"

Cerca de 60 pessoas foram detidas no Egito, suspeitas de se terem juntado a um grupo de oposição ligado ao movimento "Geração Z" na plataforma online Discord, afirmou hoje uma advogada de alguns dos arguidos.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Estão a ser acusados, nomeadamente, de pertença a um grupo terrorista, divulgação de informações falsas e uso indevido das redes sociais, disse Shorouk Sallam, chefe da equipa jurídica da organização não-governamental (ONG) de defesa dos direitos humanos Egyptian Front for Human Rights.

"As detenções começaram no final do ano passado, mas a partir de meados de maio o ritmo acelerou e, até ao momento, 60 pessoas foram detidas" no total, acrescentou.

Os detidos tinham aderido a um servidor chamado GenZ002, fundado por um ativista egípcio a viver no estrangeiro, Anas Habib. Este pede aos egípcios para que expressem oposição através de `graffiti` ou da distribuição de panfletos. Foi também lançada uma sondagem `online` para a destituição do Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, indicou a mesma advogada.

Anas Habib foi detido em 2025 na Europa, por um alegado ataque contra a embaixada do Egito em Amesterdão e, posteriormente, por uma alegada ameaça contra uma visita do Presidente egípcio a Bruxelas.

A plataforma Discord, popular entre os jovens, foi temporariamente bloqueada no Egito no início deste ano. No ano passado, desempenhou um papel central nos protestos da "Geração Z" realizados no Nepal e em Madagascar, onde derrubou os governos.

O Governo egípcio é frequentemente criticado por violações dos direitos humanos e da liberdade de expressão, nomeadamente através de uma vasta campanha de repressão contra os criadores de conteúdos `online`, a qual resultou na detenção de jovens influenciadores e humoristas.

A "Geração Z", ou "Gen Z", que inicialmente se referia a uma geração nascida entre o final da década de 1990 e o final da década de 2000, designa agora movimentos espontâneos de jovens frustrados com as desigualdades que, em 2025, multiplicaram manifestações e abalaram governos.

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