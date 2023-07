Dia 3 de julho foi o mais quente no mundo desde que há registos

A temperatura média no planeta atingiu 17,01 graus Celsius.



Foi, assim, batido o recorde registado em Agosto de 2016, de 16,92 graus Celsius.

.

Os dados dos Centros Nacionais para a Previsão Ambiental dos Estados Unidos revelam que estão a verificar-se ondas de calor em vários pontos do mundo, com valores acima dos 35 graus nos Estados Unidos e na China.



No Norte de África, as temperaturas aproximaram-se dos 50 graus Celsius.



As águas do Atlântico Norte estão também a atingir temperaturas elevadas. Na Antárctida, onde nesta altura do ano é inverno, estão a registar-se temperaturas anormalmente elevadas.