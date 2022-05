Dia da Europa é assinalado nos países da UE

Em Estrasburgo, a efeméride, que assinala a histórica Declaração Schuman, considerada como o momento fundador da atual UE, vai juntar as presidentes do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, Roberta Metsola e Ursula von der Leyen, respetivamente, e o presidente da França (país que detém a presidência semestral do Conselho da UE), Emmanuel Macron, na cerimónia de encerramento da Conferência sobre o Futuro da Europa e o primeiro-ministro António Costa.A Conferência sobre o Futuro da Europa é um exercício de auscultação e participação dos cidadãos naquilo que querem que seja o futuro da Europa, segundo a definição de Bruxelas.”, refere o Parlamento Europeu.Em Portugal, a data será assinalada em várias cidades, incluindo em Évora, com a presença da comissária europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira.