Dia da Vitória na Rússia desta vez sem exibição de poder militar

Dia da Vitória na Rússia desta vez sem exibição de poder militar

Para o presidente russo, o Dia da Vitória é o feriado mais importante do ano. Mas, desta vez, a festa é modesta e a lista de convidados é curta. O desfile não deve contar com veículos militares nem cadetes devido ao que o Kremlin descreveu como "situação operacional".

RTP /
Reuters

VER MAIS
Esta parada militar contou no passado com presenças de vários líderes mundiais. Este ano, na Praça Vermelha, há três líderes internacionais: o presidente de Laos, da Malásia e da Bielorrússia

O Kremlin insiste que o primeiro-ministro eslovaco que está de visita à Rússia também estará presente, mas Robert Fico já afirmou que não vai assistir ao desfile.

Fico fez ainda saber que neste visita é portador de mensagens de Zelensky a Vladimir Putin.

Moscovo insiste que os poucos convidados que vão comparecer estão "por iniciativa própria", já que não foram enviados convites.

Os líderes dos territórios ocupados pela Rússia estão presentes.

PUB
PUB