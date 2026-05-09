Mundo
Dia da Vitória na Rússia desta vez sem exibição de poder militar
Para o presidente russo, o Dia da Vitória é o feriado mais importante do ano. Mas, desta vez, a festa é modesta e a lista de convidados é curta. O desfile não deve contar com veículos militares nem cadetes devido ao que o Kremlin descreveu como "situação operacional".
Esta parada militar contou no passado com presenças de vários líderes mundiais. Este ano, na Praça Vermelha, há três líderes internacionais: o presidente de Laos, da Malásia e da Bielorrússia
O Kremlin insiste que o primeiro-ministro eslovaco que está de visita à Rússia também estará presente, mas Robert Fico já afirmou que não vai assistir ao desfile.
Fico fez ainda saber que neste visita é portador de mensagens de Zelensky a Vladimir Putin.
Moscovo insiste que os poucos convidados que vão comparecer estão "por iniciativa própria", já que não foram enviados convites.
Os líderes dos territórios ocupados pela Rússia estão presentes.
O Kremlin insiste que o primeiro-ministro eslovaco que está de visita à Rússia também estará presente, mas Robert Fico já afirmou que não vai assistir ao desfile.
Fico fez ainda saber que neste visita é portador de mensagens de Zelensky a Vladimir Putin.
Moscovo insiste que os poucos convidados que vão comparecer estão "por iniciativa própria", já que não foram enviados convites.
Os líderes dos territórios ocupados pela Rússia estão presentes.