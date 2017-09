Direita alemã perde eleitorado jovem mas mantém vantagem sobre SPD

RTP05 Set, 2017, 16:42 / atualizado em 05 Set, 2017, 17:39 | Mundo

Segundo a sondagem diária SPON de 5 de Setembro, divulgada em Der Spiegel, a CDU passou dos 37,6 por cento das intenções de voto para 38,1 por cento - ou seja, um ganho de meio ponto percentual, numa sondagem com margem de erro de 2,5 por cento. O SPD permanece com uns modestos 24,1 por cento e as intenções de voto nos partidos mais pequenos mantêm-se estáveis.





A uma pergunta incluída nesta sondagem, sobre a incidência do debate em preferências anteriores, houve 76,1 por cento que responderam negativamente, afirmando que mantinham a sua opção anterior, ao passo que 22,5 por cento responderam afirmativamente, admitindo que a tinham mudado na sequência do debate.



Deste eleitorado mais volúvel, 10,4 por cento declararam ter passado a preferir o SPD e 5,5 por cento declararam ter decidido agora votar na CDU. Mas o ganho não é suficiente para aproximar significativamente Schulz da favorita na corrida, Angela Merkel.



O mais interessante é, contudo, a popularidade do provável perdedor das eleições entre o eleitorado mais jovem. A CDU, pelo contrário, perde terreno no segmento entre os 18 e os 29 anos: de 31,2 por cento que ainda há uma semana tencionavam votar democrata-cristão, apenas 26,4 por cento declaram agora manter essa intenção.