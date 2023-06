Direita italiana atenta ao futuro do Forza Italia após morte de Berlusconi

Aquele que era o `braço direito` de Berlusconi no partido, Antonio Tajani, atual vice-primeiro-ministro e chefe da diplomacia italiana, anunciou para a próxima quinta-feira uma reunião do conselho nacional do Forza Italia para a eleição de um líder provisório até ao próximo congresso -- nunca antes de 2024.

No congresso será eleito o novo presidente de uma força política que pode não sobreviver ao desaparecimento daquele que foi desde sempre o seu rosto, Silvio Berlusconi.

Sendo o próprio Tajani, antigo comissário europeu, o grande candidato a assumir as rédeas do partido, a generalidade dos analistas e comentadores políticos em Itália não têm grandes dúvidas de que é uma missão praticamente impossível substituir «O Cavaleiro», como era apelidado Berlusconi, que fundou o Forza Italia em 1994, quando se lançou na política.

À frente do partido, Berlusconi foi primeiro-ministro em quatro governos (1994-95, 2001-2016 e 2008-2011).

A mesma ideia tem a generalidade da população italiana -- de acordo com uma sondagem realizada já após a sua morte, a 12 de junho - com uma clara maioria dos inquiridos a considerar que Berlusconi é "insubstituível".

Entre os que pensam ser possível alguém herdar o seu legado político à direita, o nome mais apontado, à frente de Tajani (12%), é o de Giorgia Meloni (14%), a primeira mulher a chefiar um governo em Itália, e que muitos analistas antecipam que pode ser a grande beneficiada com a `orfandade` do Forza Italia.

Ainda antes do desaparecimento de Berlusconi, o Forza Italia já estava em óbvio declínio, tendo passado de perto de 30% dos votos nas legislativas de 2001 para apenas 8% nas eleições do ano passado, o que o tornam o elo mais fraco na atual coligação governamental, já que, nas eleições de setembro do ano passado, os Irmãos de Itália, liderados por Meloni, obtiveram 26%, e a Liga (extrema-direita, de Matteo Salvini) alcançou 9%, mesmo em queda face a anteriores resultados.

Ainda assim, os 62 membros do Forza Italia eleitos no ano passado -- 44 para a Câmara dos Deputados (câmara baixa) e 18 para o Senado (câmara alta) -- são indispensáveis para a atual coligação no governo, pelo que o futuro do partido de Berlusconi após a sua morte é particularmente importante para todo o espetro político italiano do centro-direita à extrema-direita.

A grande incógnita atualmente é que caminho seguirá o eleitorado fiel ao «Cavaleiro», que nunca designou um sucessor político.

O Forza Italia vai ter o seu grande teste de fogo dentro de sensivelmente um ano, nas eleições europeias agendadas para junho de 2024.

Na altura, já terá novo líder eleito, e, neste momento, Tajani é o grande favorito, apenas `beliscado` pela ténue possibilidade de alguém da família Berlusconi decidir avançar.

A filha mais velha, Marina Berlusconi, que gere há muito o império económico de milhares de milhões criado pelo pai, a Fininvest, seria a herdeira política natural, mas nunca revelou qualquer interesse em enveredar pela vida política.

Tajani, figura respeitada em Bruxelas, parece assim ter o caminho aberto para ser o novo `número um` do Forza Italia, mas numa conferência de imprensa na semana passada o próprio admitiu que Berlusconi será "sempre" o líder, cujo nome revelou que permanecerá no símbolo do partido.

Neste quadro, antecipam diversos analistas políticos italianos, grande parte dos membros e dos eleitores do Forza Italia poderá ter a tentação de se transferir para os `Fratelli d`Italia` de Meloni, em estado de graça após oito meses no poder, e que poderá ser assim a grande beneficiada com o vazio criado pela morte de Berlusconi, depois de em 2022 já ter conquistado a este parte do seu eleitorado.

Para tal, Meloni poderá ter, no entanto, de travar batalhas internas dentro do seu partido contra a fação mais apegada às raízes do Movimento Social Italiano -- partido de inspiração neofascista antecessor dos Irmãos de Itália -, no sentido de o levar um pouco mais para o centro-direita e assim cativar o eleitorado mais moderado do Forza Italia.

A sobrevivência do Forza Italia começará a decidir-se nas eleições europeias de 2024, e o partido aposta já tudo numa grande campanha a ter início a 29 de setembro próximo, a data em que Berlusconi cumpriria 87 anos. O objetivo é que o pleito não seja também o seu último fôlego.