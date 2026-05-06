"Direito a ficar". Comissão Europeia lança nova estratégia para travar emigração

A Comissão Europeia lança nova estratégia para travar emigração e reforçar coesão territorial. O objetivo é adotar um documento formal até ao final do ano, antes do arranque das negociações do Quadro Financeiro Plurianual 2028‑2034. Portugal está entre os países mais afetados por desigualdades regionais e perda demográfica.