Diretor da Agência de Patrulhas de Fronteira dos EUA demite-se

Anunciada durante uma entrevista à Fox News, a decisão é a última novidade entre os que lideram a repressão de Donald Trump à imigração e é divulgada quando o governo está a alterar a sua abordagem ao assunto.

A Casa Branca ainda não reagiu.

Desconhece-se ainda quem vai substituir Banks.

A USBP é uma das agências federais que participou em 2025 em várias operações, centradas em cidades governadas por democratas, que resultaram em uma quantidade elevada de detenções e na morte de dois cidadãos dos EUA em Minneapolis por agentes da agência da imigração, conhecida como ICE.

A demissão de Banks ocorre dois meses depois de Markwayne Mullin, um ex-senador republicano eleito pelo Estado do Oklahoma, passar a ser o secretário do Departamento da Segurança Interna. Este controla o USBP e a agência da imigração.

A demissão de Banks coincide com mudanças também na liderança da ICE.

O atual diretor desta, Todd Lyons, vai ser substituído no final do mês por David Venturella.

Na entrevista à Fox News, Banks afirmou que, depois de 37 anos em cargos estaduais e federais, "é altura de gozar a família e a vida".