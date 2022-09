Diversidade na política britânica abriu caminho a Rishi Sunak

Filho de pais indianos que se instalaram no Reino Unido nos anos 1960 e praticante do hinduísmo, Sunak é um dos vários antigos ou atuais ministros descendentes de imigrantes asiáticos ou africanos, como Priti Patel, Nadhim Zahawi, Sajid Javid, Kwasi Kwarteng, James Cleverly ou Alok Sharma.

A própria corrida à sucessão de Boris Johnson é considerada a mais heterogénea de sempre, com quatro mulheres e quatro deputados de minorias étnicas entre os oitos candidatos iniciais.

A diversidade étnica é visível nos outros partidos britânicos, tendo a eleição do presidente da Câmara Municipal de Londres, Sadiq Khan, feito manchetes no mundo em 2016 por ser muçulmano, filho de pais paquistaneses.

Foi Sunak que levantou a questão no debate com militantes na quarta-feira em Londres, ironizando que os rivais de esquerda do Partido Trabalhista estão "perplexos" por os `tories` estarem "prestes a eleger a terceira primeira-ministra (a sua rival e favorita Liz Truss), ou o primeiro primeiro-ministro não branco" do Reino Unido.

No partido Conservador, justificou, "valorizamos quem a pessoa é, não o que a pessoa é", o que uma sondagem da empresa YouGov realizada em meados de agosto parece confirmar.

Os resultados mostram que 67% dos membros do partido dão pouca ou nenhuma importância à probabilidade de um líder originário de uma minoria étnica, e só 30% consideram que este acontecimento seria muito ou bastante significativo.

A sondagem também indica que os militantes com idades inferiores a 50 anos valorizam mais (40%) esta questão do que os maiores de 65 anos (21%).

Um outro estudo do instituto British Future realizado em maio perguntou aos britânicos em geral o que pensavam sobre ter um primeiro-ministro de cor: 85% responderam que não teriam qualquer problema, e apenas 10% manifestaram preconceitos.

Treze dos 15 primeiros-ministros do pós-guerra no Reino Unido foram homens brancos, molde apenas quebrado por Margaret Thatcher e Theresa May.

Foi também o partido Conservador que produziu, no século XIX o único primeiro-ministro de ascendência étnica, Benjamin Disraeli, originário de uma família de judeus sefarditas italianos.

Sunak chegar a primeiro-ministro seria um "momento marcante" para a comunidade indiana britânica, que representa cerca de 2,5% da população do Reino Unido, afirmou o diretor do grupo de Amigos da India Conservadores, Nayaz Qazi, ao jornal The Guardian.

Também o empresário Raminder Ranger, membro da Câmara dos Lordes, pensa que seria "um ponto de viragem na política britânica" a eleição de Rishi Sunak, um "candidato não branco", anunciou através da rede social Twitter, elogiando o "sentido de tolerância" da sociedade britânica.

O anúncio do vencedor da corrida à sucessão de Boris Johson na liderança do Partido Conservador, e próximo primeiro-ministro, será feito na segunda-feira às 12:30.

A eleição, realizada por voto postal entre cerca de 180.000 militantes do partido, encerrou às 17:00 de sexta-feira.

O sucessor de Johnson, e 15.º chefe de Governo no reinado de Isabel II, será recebido na Escócia na terça-feira pela monarca, que deverá então indigitar o novo primeiro-ministro (ou primeira-ministra) para que forme um novo governo enquanto líder do partido com maioria parlamentar.