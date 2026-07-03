Dois aviões portugueses partem para a Venezuela na próxima semana

O anúncio foi feito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros.

O objetivo é que estas mesmas aeronaves da Força Aérea tragam de volta as equipas de resgate, depois de terminada essa fase no terreno.





Segundo o mais recente balanço do Ministério português dos Negócios Estrangeiros, o número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos que atingiram a Venezuela subiu para 84, havendo ainda 63 desaparecidos.